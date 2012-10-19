Константин Лебедев переведен из изолятора в "Бутырку"

Помощник оппозиционера Сергея Удальцова Константин Лебедев переведен из изолятора временного содержания в СИЗО-2 "Бутырка". Об этом сообщила его адвокат Виолетта Волкова в Twitter.

Накануне Лебедеву было предъявлено обвинение в "приготовлении к массовым беспорядкам".

Напомним, 17 октября Сергей Удальцов и еще несколько оппозиционеров были вызваны в Следственный комитет для дачи показаний по делу о приготовлении к организации массовых беспорядков, освещенной фильмом "Анатомия протеста-2". В квартирах лидеров протестного движения прошли обыски.

Сергея Удальцова отпустили под подписку о невыезде.

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