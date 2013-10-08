Против авиадебошира из Шереметьево заведено второе уголовное дело

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено второе уголовное дело в отношении авиадебошира из Шереметьево.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, 6 октября безработный житель Подмосковья Анатолий Зиновьев, следуя рейсом Шарм-Эль-Шейх - Москва, нарушал общественный порядок на борту самолета. Он угрожал убийством и избил инспектора по авиационной безопасности.

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После приземления в аэропорту Шереметьево в салон поднялись три сотрудника транспортной полиции. Зиновьев отказался проследовать за ними в дежурную часть и в грубой форме оскорбил каждого из трех представителей правопорядка.

Ранее ему уже было предъявлено обвинение по статье "Побои, совершенные из хулиганских побуждений", теперь к нему добавится еще одно в "оскорблении представителя власти".

В данный момент расследование уголовного дела продолжается, выясняются все подробности произошедшего.

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