Организаторы пересмотрели итоги аукциона по продаже сервера WikiLeaks

Результаты аукциона по продаже сервера, принадлежавшего сайту WikiLeaks, были пересмотрены организаторами. Первоначально победителем был объявлен 17-летний подросток, предложивший за лот 33 тысячи долларов. Однако сделку потребовал отменить отец мальчика, заявивший, что тот совершил покупку без его ведома.

Как сообщает издание Wired, теперь сервер достанется человеку, который предложил вторую по величине сумму - 32, 9 тысячи долларов.

Напомним, типовой сервер PowerEdge R410 компании Dell выставил на торги шведский интернет-провайдер Bahnhof, который ранее оказывал WikiLeaks услуги по размещению информации. На сайте eBay лот описывался как "знаменитое устройство, изменившем мир". При этом уточняется, что сервер, на котором "хранились сотни тысяч американских дипломатических документов", находится в рабочем состоянии и "может быть использован сразу же после покупки".

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