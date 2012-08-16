В Подмосковье появятся передвижные медпункты

16 августа 2012, 19:28
Подмосковные власти планируют создать передвижные пункты оказания медицинской помощи населению. Предполагается, что они будут работать наряду с выездными больничными бригадами.
В настоящий момент в Подмосковье функционирует 553 фельдшерско-акушерских пункта. Из них 27 не имеют лицензии, сообщает РИА Новости.
По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Тришкина, наличие передвижных лечебных пунктов будет способствовать повышению качества предоставляемых медицинских услуг на удаленных от центра территориях.
Напомним, ранее региональные власти заявили о готовности создания в области клиники традиционной китайской медицины, которая также поможет повысить уровень обслуживания населения в сфере здравоохранения.
Вопрос возможного сотрудничества региона и китайской госкомпании Tong Rentang TRT губернатор Подмосковья Сергей Шойгу обсудил с представителями делегации из Китая на прошедшей недавно встрече.
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