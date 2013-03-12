Лыжный марафон "Ромашковский вызов 24"

Нашего читателя Антона интересует репортаж о прошедшем в столице лыжном марафоне "Ромашковский вызов-24".

"Вчера в новостях в 21.00 был показан ролик про марафон "Ромашковский вызов-24". Подскажите, пожалуйста, где его можно найти у вас на сайте, или получить ссылку для скачивания".

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Антон!

Репортаж о прошедшем марафоне вы можете посмотреть здесь

