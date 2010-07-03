Москва онлайн покажет видеопроекционное шоу на арке главного входа ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"

С 1 по 4 августа на ВДНХ пройдут праздничные мероприятия по случаю 80-летия выставки. С 21:00 до полуночи посетители смогут наблюдать видеопроекционное шоу на арке главного входа.

Проекция расскажет историю всего выставочного комплекса. Зрители увидят симуляцию строительства арки, яркие и современные паттерны с отсылками к сегодняшнему дню. Захватывающее шоу будет создано из 12–15 проекций, которое расскажет историю 80 лет ВДНХ, охватывая периоды от строительства и подъема, а также периода войны, послевоенных лет, первого полета в космос и до расцвета в наши дни.

Смотрите трансляцию 2 августа в 21:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.