Главный продюсер "Москва Медиа" расскажет о фильме про ополчение на радио "Маяк"

Фото: Москва 24

Главный продюсер "Москва Медиа" Дмитрий Грачев 22 июня станет гостем Сергея Стиллавина в эфире радиостанции "Маяк". Слушателям он расскажет о проекте "Московское ополчение", акции памяти и документальном фильме телеканала "Москва 24" в память о погибших ополченцах столицы.

Эфир с участием Дмитрия Грачева начнется в 10:00.

Акция памяти "Московское ополчение" телеканала Москва 24 приурочена к 80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летию начала Битвы за Москву. За пять дней в городе сформировали для отправки на фронт 16 дивизий и многочисленные истребительные батальоны. Всего в ряды ополчения вступили более 160 тысяч жителей столицы.

