Кадровый резерв для подготовки управленцев появится в области

Кадровый резерв для подготовки управленцев появится в Подмосковье. Цель этого проекта – создать постоянно действующую систему отбора кандидатов для замещения руководящих должностей в регионе.

"Наша задача – это подготовка кадров для государственной службы и руководства муниципальными образованиями. Развитие кадрового резерва надо поставить на постоянную основу. Нам нужен большой, серьезный кадровый резерв, такая школьная скамейка, на которой люди будут готовиться к следующей ступени", – передает "Интерфакс" слова губернатора Московской области Сергея Шойгу.

Проект "Команда Подмосковья" направлен на создание системы привлечения лучших управленцев из бизнеса, органов власти, общественных организаций на работу в руководство муниципальных образований Московской области.

Кандидаты, желающие пополнить кадровый резерв, должны будут решить задачи по муниципальной проблематике, пройти тестирование на профессиональные и психологические качества и собеседование. После отбора кандидатов, начнется их обучение.

"Мы формируем команду управленцев не для того, чтобы они числились в каких-то списках, а для того, чтобы они работали и развивали наше Подмосковье. Как только почувствуем, что человек готов эффективно решать практические задачи – будем рекомендовать его на работу", – заявил Шойгу.

Он добавил, что это позволит сформировать эффективный кадровый резерв.