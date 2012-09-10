С октября в автобусах Новой Москвы сменят контролеров

На маршрутах общественного транспорта в новой Москве с октября начнут работать контролеры ГКУ "Организатор перевозок".

На сегодняшний день оплату проезда в городских автобусах и троллейбусах проверяют сотрудники отделов билетного контроля ГУП "Мосгортранс", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Напомним, что после присоединения к столице дополнительных территорий был существенно увеличен автобусный парк. Так, на маршрут вывели 20 дополнительных коммерческих и 20 социальных транспортных средства. Для обслуживания новых автобусов и троллейбусов понадобилось расширить штат контролеров. Сейчас в ГКУ "Организатор перевозок" продолжается набор сотрудников. В настоящее время на линии ежедневно работает 120-130 контролеров.

Что касается эффективности борьбы с безбилетниками, то с июля 2011 по сентябрь 2012 года оштрафовано более 100 тысяч "зайцев". Общая сумма штрафов составила около 100 млн рублей.