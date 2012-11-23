В Москве пройдет турнир по русскому бильярду среди силовых структур

Сотрудники силовых структур будут состязаться в игре в бильярд. С 27 по 29 ноября 2012 года в развлекательном центре "Одон" пройдет ХV Открытый турнир по русскому бильярду среди силовых структур Российской Федерации на призы Героя России генерала Романова.

Турнир был впервые организован в мае 2005 года, а сейчас подобные соревнования проводятся практически в каждом районном центре. В мастерстве владения кием состязаются сотрудники МВД, МО, ФСБ, ФСО, ГФС, СВР, пограничной службы ФСБ, ВМФ, ВДВ и МЧС. При этом играют и генералы, и адмиралы, и офицеры, и курсанты, и даже воспитанники суворовского училища, а с 2008 года участвовать стали и девушки, проходящие службу в воинских подразделениях.

В руководстве силовых ведомств отмечают, что бильярд является серьезным подспорьем в профессиональной подготовке кадров. Сотрудники правоохранительных органов оттачивают умение сохранять спокойствие, владеть эмоциями, использовать тонкий расчет, тактическое видение игры, глазомер и твердость удара.

Кроме того, в рамках турнира пройдут показательные партии, мастер-классы сильнейших спортсменов России, чемпионов мира и Европы, сообщает пресс-служба столичного департамента физкультуры и спорта.