В столице пройдет фестиваль детского творчества "Я вижу мир"

С 28 марта по 10 апреля в выставочном зале "Ходынка" стартует ежегодный фестиваль детского творчества "Я вижу мир". Мероприятие позволит маленьким посетителям открыть в себе новые таланты и развить детскую фантазию.

Дети, которые посетят это мероприятие, смогут направить свою творческую энергию в нужное русло и узнать, как с ней справляться по мере взросления.

Педагоги не только создадут собственных произведения искусства, но и расскажут ученикам о произведениях известных художников.