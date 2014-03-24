Форма поиска по сайту

24 марта 2014, 12:54

Город

В столице пройдет фестиваль детского творчества "Я вижу мир"

Фото: 2do2go.ru

С 28 марта по 10 апреля в выставочном зале "Ходынка" стартует ежегодный фестиваль детского творчества "Я вижу мир". Мероприятие позволит маленьким посетителям открыть в себе новые таланты и развить детскую фантазию.

Дети, которые посетят это мероприятие, смогут направить свою творческую энергию в нужное русло и узнать, как с ней справляться по мере взросления.

Педагоги не только создадут собственных произведения искусства, но и расскажут ученикам о произведениях известных художников.

Ходынка творчество время с детьми фестивали и праздники

