На трех улицах в центре Москвы вводится одностороннее движение

На трех улицах в центре Москвы в среду вводится одностороннее движение, сообщает столичное ГИБДД. На данную меру власти пошли в связи с прокладкой инженерных коммуникаций для жилых домов.

Одностороннее движение организуется по улице Сосинская в направлении от Большого Симоновского переулка в сторону улицы Мельникова, а также по Большому Симоновскому переулку в направлении от улицы 1-я Дубровская в сторону улицы Сосинская и по 2-ой Дубровской улице в направлении от улицы Мельникова в сторону улицы 1-я Дубровская.

Когда на этих улицах будет восстановлен обычный порядок движения, в сообщении не говорится.