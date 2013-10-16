Форма поиска по сайту

16 октября 2013, 11:18

По факту ЧП с ребенком в городе Домодедово проводится проверка

В Московской области проводится проверка по факту падения из окна пятилетнего ребенка, сообщает в среду Следственный комитет России.

Накануне в микрорайоне Авиационный города Домодедово из окна шестого этажа выпал пятилетний ребенок. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

"Следственными органами Следственного комитета России по Московской области по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении. По результатам будет принято процессуальное решение.

