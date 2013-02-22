День защитника Отечества в Доме музыки отметят военными песнями

В Доме музыки 23 февраля состоится праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества. На мероприятие приглашены ветераны вооруженных сил России.

Военных поздравят солисты театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Большого и Мариинского театров, оперные певцы Вера Кононова, Андрей Батуркин и Роман Улыбин, а также артист Владимир Тихонов.

Исполнители споют советские песни, посвященные военному времени: "Темную ночь", "Синий платочек", "Катюшу", а также композиции Александры Пахмутовой, Матвея Блантера, Яна Френкеля, Булаты Окуджавы и многих других.

Также в мероприятии примет участие Государственный духовой оркестр России под руководством Андрея Колотушкина. Он был первым исполнителем музыки Андрея Петрова к кинофильму "О бедном гусаре замолвите слово" и участвовал в съемках этой картины. Коллектив уже не раз радовал своими выступлениями слушателей из городов России и ближнего зарубежья.

Концерт пройдет в Камерном зале Дома музыки с 19:00. Цена билетов - от 500 до 600 рублей.

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