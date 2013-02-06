The Swingle Singers споют a capella в Доме музыки

10 февраля в Доме музыки выступит вокальный ансамбль The Swingle Singers. Музыканты исполнят сложнейшие произведения a capella, то есть без сопровождения инструментов.

The Swingle Singers совершили переворот в вокальном искусстве. Их манера пения основана на приближении голосов к инструментальному звучанию, так что порой сложно поверить, что исполнители выступают без аккомпанемента. В репертуаре ансамбля как сложнейшие классические произведения, такие как "Полет шмеля" Римского-Корсакова, так и современные композиции.

The Swingle Singers образовались в 1962 году в Париже. За 40 лет существования в ансамбле сменилось несколько поколений певцов, ими записано более полусотни дисков.

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