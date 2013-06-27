Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня 2013, 18:59

Происшествия

Пять человек госпитализированы с хлебозавода на севере Москвы

Пять человек были госпитализированы 27 июня с территории одного из московских хлебозаводов на севере Москвы. После оказания помощи трое из них были отпущены.

"Полиция располагает информацией о направлении в медицинское учреждение пяти сотрудников организации, расположенной в доме №1 по Новодмитровской улице. В настоящее время из пяти человек трое отпущены домой. Никакими данными о криминальной составляющей произошедшего полиция не располагает", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

Предположительно, работники хлебозавода отравились газом из кондиционера.

ЧП госпитализация

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика