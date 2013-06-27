Пять человек госпитализированы с хлебозавода на севере Москвы

Пять человек были госпитализированы 27 июня с территории одного из московских хлебозаводов на севере Москвы. После оказания помощи трое из них были отпущены.

"Полиция располагает информацией о направлении в медицинское учреждение пяти сотрудников организации, расположенной в доме №1 по Новодмитровской улице. В настоящее время из пяти человек трое отпущены домой. Никакими данными о криминальной составляющей произошедшего полиция не располагает", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

Предположительно, работники хлебозавода отравились газом из кондиционера.