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01 июля 2018, 21:54

События

В ЦОДД попросили болельщиков не ходить по проезжей части

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Футбольных болельщиков попросили не ходить по проезжей части, так как это небезопасно. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.


В ЦОДД поздравили сборную России с выходом в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Ранее команда Станислава Черчесова в серии послематчевых пенальти оказалась удачливее испанцев – 4:3.

ЧМ-2018 транспорт

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