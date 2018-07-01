В ЦОДД попросили болельщиков не ходить по проезжей части

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Футбольных болельщиков попросили не ходить по проезжей части, так как это небезопасно. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

Поздравляем сборную России с победой! Но очень просим болельщиков не ходить по проезжей части - это небезопасно! — ЦОДД (@gucodd) 1 июля 2018 г.



В ЦОДД поздравили сборную России с выходом в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Ранее команда Станислава Черчесова в серии послематчевых пенальти оказалась удачливее испанцев – 4:3.