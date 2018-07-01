01 июля 2018, 21:54События
В ЦОДД попросили болельщиков не ходить по проезжей части
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Футбольных болельщиков попросили не ходить по проезжей части, так как это небезопасно. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Поздравляем сборную России с победой! Но очень просим болельщиков не ходить по проезжей части - это небезопасно!— ЦОДД (@gucodd) 1 июля 2018 г.
В ЦОДД поздравили сборную России с выходом в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
Ранее команда Станислава Черчесова в серии послематчевых пенальти оказалась удачливее испанцев – 4:3.