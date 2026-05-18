В МВД призвали уменьшить объем персональной информации в открытом доступе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Чтобы обезопасить себя от государственного доксинга, необходимо уменьшить объем личной информации в открытом доступе, внимательно относиться к цифровой гигиене и настройкам приватности аккаунтов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве рекомендовали удалить из публичных профилей домашний адрес, номера телефонов и информацию о близких. Также советуют отказаться от публикации фотографий с геометками и деталями маршрутов.

Государственный доксинг подразумевает использование публикации личной информации в качестве инструмента давления и информационно-психологического воздействия, пояснили в МВД.

В качестве примера ведомство привело украинский ресурс "Миротворец", где публикуются персональные данные российских военнослужащих, журналистов, общественных деятелей, а также граждан, чья позиция не совпадает с интересами украинской стороны.

Риск, связанный с такими ресурсами, не ограничивается только публикацией данных, отметили в управлении. Информация из этих баз может быть использована для шантажа, мошенничества, социальной инженерии, вербовки, давления на близких и даже для террористических актов. Чаще всего в открытый доступ попадает информация не только о самом человеке, но и сведения о членах его семьи, месте работы, социальных связях и маршрутах перемещения.

В ведомстве обратили внимание, что сегодня объектом подобного интереса могут стать не только военные или госслужащие. Основанием для внимания могут послужить профессия человека, его общественная активность, публикации в соцсетях или даже родственные связи.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшее время ГД намерена выйти на новые решения по защите россиян от телефонного и кибермошенничества. Он добавил, что в стране продолжают совершенствоваться механизмы, учитывая, что мошенники используют новые технологии.