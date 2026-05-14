14 мая, 06:58

МИД Венгрии вызвал посла РФ из-за ситуации на Украине

Фото: depositphotos/Baloncici

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан вызвала посла России в Будапеште Евгения Станиславова. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр на пресс-конференции по итогам первого заседания обновленного состава правительства.

По его словам, встреча с российским дипломатом состоится в четверг, 14 мая. Она будет посвящена ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что новое правительство Венгрии намерено пересмотреть условия соглашения о строительстве АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома". По словам кандидата на пост министра энергетики страны Иштвана Капитань, экономические показания Венгрии связаны с ценой на энергоносители, поэтому кабмин хочет добиваться снижения затрат на производство электроэнергии.

При этом он добавил, что соглашения с "Росатомом" носят секретный характер. В связи с этим новое руководство страны еще не ознакомилось с ними.

