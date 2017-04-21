Меркель выразила соболезнования Олланду после стрельбы в Париже

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования президенту Франции Франсуа Олланду после нападения на полицейских в Париже, сообщает "Газета.ру".

Об этом 21 апреля написал в своем twitter официальный представитель правительства Германии Штефан Зайбер (Steffen Seibert).

"После нападения на полицейских в Париже канцлер Меркель выразила соболезнования президенту Олланду: "Мои соболезнования жертвам и их семьям", – написал он.

Nach Anschlag auf Polizisten in #Paris kondoliert Kanzlerin #Merkel Präs. @fhollande: Mein Mitgefühl gilt den Opfern + ihren Familien. (BPA) — Steffen Seibert (@RegSprecher) 20 апреля 2017 г.