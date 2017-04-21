Форма поиска по сайту

21 апреля 2017, 11:01

В мире

Меркель выразила соболезнования Олланду после стрельбы в Париже

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования президенту Франции Франсуа Олланду после нападения на полицейских в Париже, сообщает "Газета.ру".

Об этом 21 апреля написал в своем twitter официальный представитель правительства Германии Штефан Зайбер (Steffen Seibert).

"После нападения на полицейских в Париже канцлер Меркель выразила соболезнования президенту Олланду: "Мои соболезнования жертвам и их семьям", – написал он.

20 апреля в Париже на Елисейских полях произошла перестрелка. В результате погиб полицейский, а двое получили тяжелые ранения. Кроме того, пострадала иностранная туристка.

Ответственность за нападение на полицейских взяла на себя международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ – запрещена в России). Президент Франции Франсуа Олланд называл случившееся терактом.

