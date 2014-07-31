До 33 градусов ожидается в столице в последний день июля

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Сухо, жарко и почти безоблачно будет в Москве в последний день июля. Город остается под влиянием малоподвижного антициклона. По прогнозам синоптиков, в четверг воздух в мегаполисе прогреется до 33 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Слабый ветер - до 2 метров в секунду - будет дуть с юга, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

При этом характер погоды в столице не изменится до конца этой недели. Существует даже вероятность усиления жары. Метеорологи уже заявляют, что температура останется аномально высокой и в начале августа. Но сорокоградусных рекордов этим летом быть не должно.