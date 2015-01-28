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28 января 2015, 15:08

Средняя продолжительность жизни в России превысила 71 год

здравоохранение смертность Ольга Голодец средняя продолжительность жизни

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

По предварительным данным, средняя продолжительность жизни в России превысила 71 год. В стране сохраняется устойчивая динамика по снижению смертности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера правительства России Ольгу Голодец.

"Пока данных нет, мы их ожидаем со дня на день, но мы уже практически уверены, что мы перешагнули порог в 71 год", - уточнила вице-премьер.

Голодец отметила, что в 2015 году правительство планирует повысить этот показатель. "Наша система здравоохранения при правильной организации позволит это", - сказала вице-премьер.

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Зампредседателя правительства добавила, что власти также хотят снизить смертность на 60 тысяч человек в год. При этом вице-премьер отметила, что это "очень амбициозная задача".

По мнению Голодец, в России можно снизить смертность от сердечно-сосудистых, онкологических и инфекционных заболеваний, а также от болезней органов пищеварения.

По данным Росстата, с января по ноябрь 2014 года в России умерло около 1,7 миллиона человек. От сердечно-сосудистых заболеваний за это время умерло на 69 тысяч человек меньше, чем в тот же период 2013 года. На 1,5 тысячи человек сократилась смертность от онкологических заболеваний.

Отметим, в Москве продолжительность жизни выше, чем в среднем в стране. В 2013 году она составила 75,8 года, что на тот момент на 8 процентов превышало общероссийский показатель.

Также за последние три года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Москве сократилась с 27 до 8 процентов. За это время в городе создано 24 специализированных кардиоцентра с рентген-операционными.

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