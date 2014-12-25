Все поликлиники города перейдут на электронные рецепты в 2015 году

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Внедрение системы электронных рецептов во всех столичных поликлиниках будет завершено в первом квартале 2015 года, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

На сегодняшний день рецепты в электронном виде выписывают уже 370 амбулаторий города. В общей сложности к концу нынешнего года было оформлено более 3,7 миллиона электронных назначений, 85% из которых было обслужено в аптеках.

Оформление электронных рецептов является частью Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Благодаря этому сократилось время оформления предписания. Так, если раньше на заполнение бланка от руки уходило в среднем шесть минут, то при заполнении электронной формы процедура занимает не более минуты, информация о пациенте загружается автоматически.

Кроме того, переход на электронные рецепты позволяет избежать назначения пациенту взаимоисключающих препаратов и контролировать их дозировку, а также упростил процесс получения лекарств льготникам.

В департаменте отмечают, что в настоящее время рецепт, оформленный в электронном виде, должен быть распечатан.

"Рецепт определен федеральным законом как "письменное назначение лекарственного средства". Эта устаревшая формулировка не позволяет отказаться от печати ненужных бумаг и перевести льготный рецепт полностью в электронный вид. Сейчас идет активная работа по подготовке и внесению поправок в законодательство на уровне Министерства здравоохранения РФ, правительства Москвы и департамента здравоохранения города Москвы", - пояснил заместитель руководителя департамента информационных технологий Владимир Макаров.

Напомним, Единая медицинская информационная система объединяет порядка 650 учреждений, в том числе 400 поликлиник. ЕМИАС позволяет городским властям отслеживать доступность и востребованность врачей и медучреждений в Москве. Это помогает в случае необходимости перераспределять ресурсы. За статистикой, представленной системой, постоянно наблюдают не только представители департамента здравоохранения Москвы, но и лично мэр столицы.

Отметим также, в будущем году у Центра мониторинга ЕМИАС появятся новые возможности: в частности, она позволит городским властям отслеживать динамику льготного обеспечения лекарствами, а также показывать городскому руководству ход диспансеризации и доступность высокотехнологичной медпомощи в поликлиниках и больницах.