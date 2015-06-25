Участников драки в детской стоматологии отстранили от должностей

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Главврач детской стоматологической больницы № 26, в которой 24 июня произошла драка между сотрудниками, отстранена от должности. Своих постов лишились также заместитель и стоматолог-хирург, которые участвовали в потасовке, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"То, что случилось в стенах этого учреждения, выходит за грани разумного, тем более что это случилось в профессиональном врачебном сообществе, в детской стоматологической больнице. Я сейчас встретился с коллективом и принял решение. До того, как закончится служебное расследование, все участники конфликта с одной и другой стороны отстраняются от выполняемых ими обязанностей", – приводит слова Хрипуна Агентство "Москва".

Хрипун добавил, что во время служебной проверки изучат состав работающих врачей, объем их работы, зарплату, а также то, как ведет себя по отношению к коллективу администрация медицинского учреждения. Пока будет идти проверка, исполнять обязанности главврача будет один из сотрудников поликлиники.

Напомним, 24 июня главврач лечебного учреждения была госпитализирована после конфликта с сотрудником больницы. Прибывшая оперативно-следственная группа приняла от участников конфликта – 23-летнего врача-стоматолога и 54-летнего главврача заявления о нанесении телесных повреждений.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, врач-стоматолог, неоднократно нарушавший порядок работы, напал на главного врача после отказа писать объяснительную по поводу найденных у него в столе шести амбулаторных карт, 12 ампул анестетика с просроченным сроком годности и упаковки препаратов, выданных для платных медуслуг.

Главный врач вызвала полицию и бригаду скорой помощи, в ответ стоматолог также вызвал себе скорую. Как уточняется, главный врач госпитализирована в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом "сотрясение мозга, перелом, ушиб кисти".