Власти открыли интернет-портал, где можно узнать срок капремонта в своем доме

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Московские власти запустили интернет-портал по капремонту московских домов, сообщил M24.ru источник в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ). Каждый москвич может узнать, когда и какие работы начнутся в его доме. Для этого достаточно ввести свой адрес в поисковую строку.
На сайте можно узнать о сроках проведения капремонта в период с 2015 по 2044 год включительно.
ЗА СЧЕТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ РЕМОНТ:
- внутридомовых инженерных систем электроснабжения, а также:
- теплоснабжения;
- газоснабжения;
- водоснабжения (горячего и холодного водоснабжения);
- водоотведения (канализации);
- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
Напомним, 25 декабря 2014 года правительство города утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов. Собирать деньги с собственников квартир в Москве начнут с июля 2015 года.
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Сумма взносов на капитальный ремонт будет указываться в новой графе в платежном документе. Минимальная сумма на 2015 года составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом размер взноса будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен. Малообеспеченные семьи - а их около 500 тысяч - получат льготу на оплату капитального ремонта в жилых домах. Льготу по взносам на капремонт также будут получать сироты, ветераны труда, труженики тыла, участники войны и люди, пережившие блокаду Ленинграда.
Анатолий Федотов