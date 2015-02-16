Власти открыли интернет-портал, где можно узнать срок капремонта в своем доме

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Московские власти запустили интернет-портал по капремонту московских домов, сообщил M24.ru источник в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ). Каждый москвич может узнать, когда и какие работы начнутся в его доме. Для этого достаточно ввести свой адрес в поисковую строку.

На сайте можно узнать о сроках проведения капремонта в период с 2015 по 2044 год включительно.

ЗА СЧЕТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ РЕМОНТ: внутридомовых инженерных систем электроснабжения, а также:

теплоснабжения;

газоснабжения;

водоснабжения (горячего и холодного водоснабжения);

водоотведения (канализации);

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;



Напомним, 25 декабря 2014 года правительство города утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов. Собирать деньги с собственников квартир в Москве начнут с июля 2015 года.

Сумма взносов на капитальный ремонт будет указываться в новой графе в платежном документе. Минимальная сумма на 2015 года составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом размер взноса будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен. Малообеспеченные семьи - а их около 500 тысяч - получат льготу на оплату капитального ремонта в жилых домах. Льготу по взносам на капремонт также будут получать сироты, ветераны труда, труженики тыла, участники войны и люди, пережившие блокаду Ленинграда.

Анатолий Федотов