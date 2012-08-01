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Общество

01 августа 2012, 14:03

Большинство московских больниц оборудовали кондиционерами

здравоохранение жара погода больницы департамент здравоохранения Москвы медицина

ИТАР-ТАСС

Системы кондиционирования воздуха есть в большинстве больниц Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Николая Плавунова.

"Пока не все, но большинство больниц оборудовано. Трудно сказать, сколько. Но могу точно сказать, что все амбулаторные учреждения имеют рекреационные зоны, где пациенты могут отдохнуть, холлы, конференц-зал, в коридорах стоят кулеры", - заверил Николай Плавунов.

Он добавил, что зачастую кондиционер бывает небезопасен, особенно для тяжелобольных пациентов. Как отметил собеседник агентства, жары в палатах можно избежать, если нормально работает система вентиляции. "А она работает хорошо во всех больницах", - отметил Плавунов.

По его словам, в больницы, расположенные в "новой" Москве, со временем также оборудуют кондиционеры. "Мы только что приняли эти учреждения. Сейчас они требуют ремонта, дооснащения. У нас все это в планах. Будем этим заниматься", - пообещал замруководителя департамента.

Напомним, вновь установившаяся жара сохранится в Москве до конца недели. Небольшое похолодание (23-28 градусов) ожидается в четверг, но к выходным жара вернется.

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