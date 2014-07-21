Уровень зарплаты депутатов МГД рассмотрит бюджетно-финансовая комиссия

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Уровень зарплаты депутатов Мосгордумы шестого созыва определят только после рассмотрения бюджетно-финансовой комиссии столичного парламента. Об этом рассказал заместитель председателя МГД Андрей Метельский.

"Зарплаты напрямую зависят от бюджета Москвы. Их внесут в исполнение бюджета следующего года. На сегодняшний день зарплата депутата должна соответствовать не только его статусу, но и уровню жизни в городе", - приводит слова Метельского Агентство "Москва".

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Председатель МГД также отметил, что на освобожденной основе будет работать примерно половина всех избранных депутатов.

Напомним, Мосгордума одобрила законопроект о переводе большинства депутатов нового созыва на неоплачиваемую основу. Согласно законопроекту, на профессиональной основе в Мосгордуме будут работать только председатель, зампредседателя и руководители структурных подразделений. Остальные депутаты зарплату получать не будут.

Сейчас все депутаты работают на профессиональной основе, в связи с чем не могут заниматься другой деятельностью, кроме научной, преподавательской и творческой. На неоплачиваемой основе депутаты смогут работать без отрыва от основной деятельности, в том числе заниматься бизнесом.

Как ранее отмечало издание M24.ru, заниматься депутатской деятельностью смогут действующие руководители предприятий, а также работники медучреждений и действующие адвокаты. Депутату, который будет работать без отрыва от основной деятельности на время участия в заседаниях, комиссиях, рабочих групп, фракциях, гарантируется сохранение места работы не более чем на 6 рабочих дней.

Выборы в Мосгордуму пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов (в нынешнем созыве их 35) сроком на пять лет.