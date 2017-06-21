Многодетных матерей лишили права распоряжаться отпуском – СМИ

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Минтруд РФ аннулировал право многодетных матерей брать оплачиваемый отпуск в любое время, сообщает газета "Известия".

Новую норму в Трудовом кодексе РФ об удобном отпуске матерям двух и более детей взамен прежней так и не ввели.

По словам члена комиссии по труду и занятости Общественного совета при Минтруде РФ Елены Герасимовой, печально, что многодетные мамы теперь не смогут брать отпуск в удобное для себя время. Однако мало, кто использовал эту возможность на практике.

Матерям двух и более детей в возрасте до 12 лет дали право брать отпуск в удобное время с 1981 года. Эта норма перешла в современный Трудовом кодексе РФ, но теперь ее признали утратившей силу.