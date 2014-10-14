Родителям тяжелобольных детей старше 15 лет будут выдавать больничные

Родителям тяжелобольных детей старше 15 лет будут выдавать больничные. Законопроект Минтруда одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности, сообщает телеканал "Москва 24".

Принятие документа защитит прежде всего женщин с тяжелобольными детьми на руках и позволит им сохранить работу. Срок выплаты пособий увеличен до исполнения ребенку 18 лет.

Сейчас после достижения ребенком возраста 15 лет пособие по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за ним может быть выплачено родителю лишь за 7 календарных дней по каждому случаю заболевания, но не более чем за 30 календарных дней в году. Это приводит к тому, что родители тяжелобольных детей вынуждены увольняться с работы, чтобы дать ребенку полноценный уход.

Минтруд предлагает распространить на родителей таких детей (детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных, детей с заболеваниями, связанными с поствакцинальным осложнением, имеющим злокачественные новообразования) те же гарантии, которые они имели до достижения ребенком возрасте 15 лет.

"Мы предлагаем уравнять в правах родителей тяжелобольных детей от 15 до 18 лет. Им будет оплачиваться такое же количество дней, как и родителям детей до 15 лет. Благодаря этому родители смогут больше времени быть рядом со своими детьми, ухаживать за ними во время лечения. И это, конечно, положительно скажется на самочувствии самих детей", - рассказал "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

В ближайшее время законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.