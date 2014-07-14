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Законы

14 июля 2014, 11:33

Транзитные пассажиры не будут показывать багаж российской таможне

законы багаж транзит таможенники ФТС

На границе России не будут досматривать багаж транзитных пассажиров

Российские пограничники будут досматривать транзитный багаж без участия пассажиров, соответствующее постановление внесла в кабмин Федеральная таможенная служба.

Согласно тексту правового акта, если в багаже пассажиров, прибывающих в Россию или убывающих из нее, нет вещей, которые нужно задекларировать, то он досматривается таможенниками без участия пассажира в специально отведенных для этого местах.

При этом проект постановления предусматривает, что перевозчик или оператор заранее сообщает о том, что можно зарегистрировать багаж сразу до места назначения, а пассажир должен быть уведомлен об ответственности, которую он несет за нарушения таможенного законодательства.

Ранее в аэропортах действовали упрощенные правила досмотра только для тех, кто вылетает из России. По ним авиаперевозчик предъявлял трансферный багаж таможенникам, а те должны были его досмотреть в течение 20 минут.

Новые правила распространяются на всех пассажиров, следующих через территорию РФ. По мнению авторов законопроекта, нововведения позволят улучшить качество обслуживания транзитных пассажиров за счет сокращения времени, необходимого для пересадки пассажиров с международных рейсов на внутренние и наоборот.

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