За повторный выезд на "встречку" будут лишать прав на год

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об усилении наказания за повторный выезд на встречную полосу. Водителей, допустивших рецидив нарушения, будут лишать прав на год.

Закон предусматривает, что за выезд на полосу встречного движения или трамвайные пути, совершенный впервые, будет назначен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. В случае рецидива, автовладельца лишат прав на год, а если нарушение было зафиксировано камерами видеонаблюдение - назначат штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Точно такие же правила действуют в отношении дорог с односторонним движением - за повторный выезд на "встречку" такой дороги на год отстранят от вождения, а если нарушение зафиксировано на видео - назначат штраф в размере 5 тысяч рублей.

Изменены и правила дорожного движения в части доверенностей. Обязанность водителей иметь при себе доверенность отменена с 24 ноября текущего года. Но в настоящий момент водителя все еще можно оштрафовать на сто рублей за управление автомобилем в отсутствии владельца машины - подобная норма зафиксирована в Кодексе об административных правонарушениях.

Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. Впрочем, некоторые парламентарии выступают против нового закона, указывая на то, что он слишком "суров" по отношению к водителям. Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что лишение права управления автомобилем на год является слишком суровым наказанием.

"Принимая такой закон, надо иметь в виду, что в России существуют различные дорожные покрытия, разнообразные погодные условия, в том числе и неблагоприятные, "ловушки", где знаки противоречат разметке", - сказал Нилов.

Депутат заявил, что представители автомобильных сообществ не поддерживают ужесточение наказания за выезд на встречную полосу и считают, что подобный закон вызовет новую волну коррупции и увеличит сумму взяток на дорогах.

Напомним, закон об отмене доверенностей на управление транспортным средством был опубликован 17 ноября текущего года и вступил в силу 24 ноября.