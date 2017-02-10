Роскомнадзор не требовал от "Эха Москвы" избавиться от иностранных инвесторов, передает "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря организации Вадима Ампелонского, ведомство не имеет претензий к радиостанции касательно участия иностранного капитала. Вместе с тем, Ампелонский отметил, что у "Эха Москвы" есть некоторые технические проблемы в учредительных документах, из-за чего ведомство направило в редакцию радиостанции требование об их устранении.

Поправка в закон "О СМИ" вступила в силу с 1 января 2016 года. В прежней редакции нормы доля иностранного капитала в российских СМИ была ограничена 50 процентами и распространялась только на телеканалы и радиостанции.

В соответствии с внесенными в закон изменениями, иностранные государства, международные организации, иностранные юридические и физические лица не могут являться владельцами более 20 процентов капитала любых российских медиа, в том числе – газет и интернет-изданий.

