Минтруд хочет сохранить выплаты материнского капитала после 2018 года

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Минтруд предлагает сохранить выплаты материнского капитала после 2018 года. Об этом сообщил сегодня министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании правительства РФ.

"Мы предполагаем, что нам необходимо будет в течение этого периода сохранить и за пределами 2018 года прежде всего такие эффективные меры, как материнский (семейный) капитал, возможно, предусмотрев, некие совершенствования по его предоставлению", – сказал Максим Топилин.

По его словам, в начале реализации стратегии демографической политики суммарный коэффициент рождаемости составлял в России 1,3 ребенка на 1 женщину. Сегодня он составляет уже 1,8.

Он добавил, что по суммарному коэффициенту рождаемости Россия перегнала многие европейские страны, где этот коэффициент колеблется в пределах от 1,2 до 1,5.

Кроме того, в России предусмотрены 50 мероприятий для сохранения тенденции и динамики рождаемости. По словам Максима Топилина, в результате этих мер население РФ должно увеличиться к 2020 году до 147,5 миллионов человек.

Он отметил, что прежде всего нужно снижать смертность за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, занятий физкультурой и спортом, создания безопасных условий на производстве, а также отказа от вредных привычек.

Ранее вице-премьер правительства России Ольга Голодец рассказала, что единовременная выплата средств из материнского капитала будет проиндексирована в 2016 году. В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, продлевающий действие программы материнского капитала на два года – до 31 декабря 2018 года.

Программа материнского капитала действует с 2007 года. В 2016 году размер выплат увеличится примерно на 4,8 процента и достигнет 475 тысяч рублей.