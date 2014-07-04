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Законы

04 июля 2014, 19:47

Госдума приняла закон о некоммерческом найме жилых помещений

законы инфраструктура жилищный фонд застройщики Госдума России наемные дома

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума в третьем чтении приняла закон, который создаст условия для формирования рынка доступного наемного жилья и развития жилищного фонда некоммерческого использования, сообщает в пятницу, 4 июля, пресс-служба Минстроя России.

Закон разрешает строительство наемных домов субъектами России, муниципальными образованиями и частными застройщиками. Частные застройщики, которые предложат на аукционах более низкий размер арендной платы за наем жилых помещений в таких домах, получат земельные участки в аренду без торгов по цене земельного налога.

Кроме того, документ предусматривает и дополнительную поддержку застройщикам, например, в виде обеспечения участков инженерной инфраструктурой.

Закон также устанавливает, что не менее 50 процентов от общего количества жилых помещений наемного дома должны предоставляться по договорам социального найма, а остальные жилые помещения - на рыночных условиях.

9 июля этот закон рассмотрит Совет федерации России.

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