Митрополит Иларион высказал мнение по перезахоронению Ленина

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Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что общественность должна решать вопрос и "давать согласие" по поводу перезахоронения тела Владимира Ленина, пишет "Российская газета".

По его словам, пока не будет принято решение народа, никто не будет "бередить старые раны". "Тело Ленина необходимо было перезахоронить еще в 1991 году, именно в этом году с Красной площади убирали памятник Дзержинскому", – сказал митрополит.