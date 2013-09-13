Депутаты отклонили законопроект об алкозамках для водителей

Фото: ИТАР-ТАСС

Государственная Дума России отклонила в первом чтении законопроект об оснащении автомобилей пьяных водителей алкозамками.

В поддержку принятия законопроекта высказались всего лишь 118 депутатов при необходимых 226. Авторами данной инициативы выступили в прошлом году депутаты от "Справедливой России" Михаил Сердюк и Олег Михеев.

Профильный комитет Госдумы эту инициативу не поддержал, посчитав, что это будет смягчением наказания для тех, кто садится за руль нетрезвым, по сравнению с действующими нормами.

Так, с 1 сентября впервые в российской истории водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, будут одновременно штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей и при этом лишать прав на срок от полутора до трех лет. То же самое грозит за отказ проходить медицинское освидетельствование. Те, кто, несмотря на отобранные права снова сядет за руль, вместо 5 заплатят 30 тысяч рублей.

При этом в КоАП появится фраза о том, что употреблять алкоголь и наркотики за рулем запрещено в принципе. Но "абсолютный ноль" заменили на возможную погрешность алкотесторов - пьяным признают водителя, у которого в выдохе зафиксируют более 0,16 миллиграмма абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха.