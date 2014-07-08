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Законы

08 июля 2014, 11:42

Профильный комитет Совфеда одобрил законопроект о зимнем времени

законопроекты законы Совет Федерации зимнее время

Фото: ИТАР-ТАСС

Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о возврате зимнего времени, сообщает ИТАР-ТАСС.

Совфед планирует рассмотреть документ 9 июля.

Напомним, что 1 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о возврате зимнего времени. Законопроект о переходе России с постоянного летнего на постоянное зимнее время был внесен в Госдуму 20 января. Согласно документу, в Москве предлагается установить время, соответствующее третьему часовому поясу в национальной шкале времени России UTC (SU) +3.

Таким образом, вместо 9 часовых зон, которые были установлены в 2011 году, возникнет 11.

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Зимнее и летнее время было отменено летом 2011 года по инициативе Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента. В этом его поддержали 73% россиян. Сейчас в России постоянное летнее время, опережающее астрономическое на два часа.

Добавим, что Камчатка, Магадан и Сахалин на 1 час приблизились к Москве в апреле 2010 года - разница со столицей стала не 9, а 8 часов. На Дальнем Востоке это вызвало ряд акций протеста, так как темнеть зимой стало уже в 4 часа вечера.

Были прекращены занятия детей в спортивных секциях, которые работают на открытом воздухе, изменился график работы многих туристических объектов, в том числе горнолыжных баз. Весной 2011 года потерянный световой час был компенсирован решением об отказе от перехода на зимнее время в стране.

Сюжет: Переход России на зимнее время

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