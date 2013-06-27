Из Кремлевской стены могут убрать урны с прахом выдающихся деятелей

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На Федеральном военном мемориальном кладбище (ФВМК), открытом 22 июня 2013 года в подмосковных Мытищах, созданы колумбарии для возможного перезахоронения урн с прахом, установленных в Кремлевской стене, сообщил руководитель авторского коллектива ФВМК Народный художник России Сергей Горяев.

"На центральной аллее кладбища установлен Пантеон-колумбарий, предназначенный для захоронения урн с прахом лиц, имеющих особые заслуги перед государством. В том числе около 150 колумбарных ниш предназначено для возможного перезахоронения урн с прахом видных государственных деятелей, военачальников, космонавтов, ученых, находящихся в Кремлевской стене", - приводит слова Горяева информагентство "Интерфакс".

Горяев подчеркнул, что колумбарная стена Пантеона с нишами для урн отделана красных гранитом, который ассоциируется с цветом Кремлевской стены.

Со своей стороны, знакомый с ситуацией источник не исключил возможности перемещения всех захоронений у Кремлевской стены на территорию ФВМК. "Такая возможность не исключается. Решение о подобном перезахоронении будет приниматься руководством страны", - сказал собеседник агентства.

Большинство похороненных у Кремлевской стены в 1930-1980-е годы - в общей сложности 114 человек - были кремированы, а урны с их прахом замурованы в стену по обе стороны Сенатской башни под мемориальными плитами. Помимо партийных и государственных деятелей СССР у Кремлевской стены захоронен прах выдающихся летчиков, погибших космонавтов и крупных ученых. До 1976 года здесь хоронили всех умерших в звании Маршала Советского Союза. Последним, чей прах был помещен в Кремлевскую стену, стал скончавшийся в декабре 1984 года министр обороны СССР Д. Ф. Устинов.

Федеральное военное мемориальное кладбище расположено в Мытищинском районе Московской области у деревни Сгонники на севере города Мытищи по Осташковскому шоссе рядом с Волковским кладбищем. Находится в ведении Минобороны РФ. Площадь его составляет 55 гектаров, стоимость строительства - 4 миллиарда рублей. Планируется, что пантеон будет главным кладбищем России на ближайшие 200 лет. Всего на территории кладбища будет размещено около 40 тысяч захоронений. Первое состоялось 21 июня 2013 года - были погребены останки неизвестного солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Смоленской области.