Театр "Практика" в честь 10-летия создал сайт о своей истории

Фото: 10.praktikatheatre.ru

7 октября московский театр "Практика" отмечает свой первый юбилей – театру исполнилось 10 лет.

Как сообщили порталу m24.ru, к памятной дате был создан специальный сайт, рассказывающий об истории театра. Главная страница сайта встречает посетителей двухминутным роликом-презентацией.

Воспользовавшись навигацией, гости сайта могут узнать историю всех спектаклей с 2005 по 2015 год, посмотреть комментарии команды, рецензии, отзывы зрителей и редкие фото.

В разделе "О театре" представлены проекты, награды, гастроли, информация о руководстве, драматургах, режиссерах, актерах, критиках и близких театру людях.

"Раньше к юбилеям традиционно выпускали буклет, но мы живем в цифровом мире, поэтому буклет решено было сделать цифровой. Этот проект о нашем театре, об его истории. Туда вошло всё самое интересное – подробности, факты, детали, – и мы, если честно, очень гордимся проделанной работой", – рассказал о проекте художественный руководитель Иван Вырыпаев.

Первый государственный театр современной пьесы "Практика" был открыт 7 октября 2005 года. Он открылся в бывшем здании театра "Луны" Эдуардом Бояковым. На сцене "Практики" состоялись премьеры таких спектаклей, как "Небожители", "Мармелад", "Агата возвращается домой", "Девушка и революционер" и многих других.

Кроме того, в театре часто проводятся поэтические чтения – здесь выступали Вера Полозкова, Дмитрий Воденников, Вера Павлова и многие другие.