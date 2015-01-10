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Ярмарки

10 января 2015, 13:43

Москвичей угостят гигантским леденцом в форме козленка

ярмарки Путешествие в Рождество угощения леденцы

Фото: m24.ru / Михаил Сипко

В рамках ярмарочного фестиваля "Путешествие в Рождество" москвичей и гостей столицы 10 января угостят гигантским леденцом в форме козленка, сообщает префектура ЦАО.

Сладкий подарок к окончанию новогодних праздников можно будет получить на Тверском бульваре. Сюда его привезут кондитеры из Твери.

Вес огромного леденца составит 100 килограммов. Лакомство расположится на фестивальной площадке "Волшебный лес" в "Лесном баре".

Откалывать кусочки от лакомства и угощать ими посетителей ярмарки с 14.00 будут аниматоры в костюмах сказочных героев. На площадке можно будет услышать веселые рождественские мелодии.

Новогодний ярмарочный фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице до 11 января.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице

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В рамках "Путешествия в Рождество" в городе открылись 36 ярмарок, 25 из них работают в центре, остальные - в округах. Приобрести на базарах можно сувениры и елочные игрушки, домашнюю утварь и шали, пуховые варежки, горячие напитки и многое другое. Участниками "Путешествия в Рождество" стали более 80 ресторанов и 800 предпринимателей.

Свою продукцию на фестивале представляют Страсбург, Вена и Зальцбург, Прага и Карловы Вары, Копенгаген, Брюссель, Рига и Нойштадт. Кроме того, на ярмарках города можно найти продукты из Сицилии, Швейцарии, Японии, Мексики, Ирана, Армении, Белоруссии, Перу, Китая и Индии. Российские товары привезли производители из Санкт-Петербурга, Оренбургской области, Республики Карелия, Красноярского края и других субъектов страны.

Фестиваль украсили более тысячи специально изготовленных арт-объектов. Например, можно отправиться в путешествие по ледяному лабиринту, посетить ледовое шоу и мастер-классы по художественной ковке. Помимо этого, всех приглашают принять участие в интерактивных сказочных викторинах, посетить уроки восточной каллиграфии или прокатиться на ледяных горках. Кроме того, гости могут загадать желание под самым большим рождественским шаром в мире на Манежной площади, побывать в настоящем сицилийском баре на Кузнецком мосту.

Тверской бульвар превратился в волшебный лес

На Тверском бульваре появились 88 светящихся деревьев и 30 светодиодных зверей. Кроме того, там открылся контактный зоопарк с белками, козлятами, поросятами и другими животными, олицетворяющими персонажей сказок. В обогреваемых домиках поселили семерых козлят, трех поросят, курочку Рябу, белочку из "Сказки о царе Салтане" и сову из "Винни-Пуха". Всех зверей можно покормить и погладить.

Отметим, что площадки "Путешествия в Рождество" оформлены в едином стиле. Был также разработан уникальный дизайн меню фестиваля и стаканчиков, в которые на ярмарках наливают напитки.

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