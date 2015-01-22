Выставка треш-видеоарта пройдет в галерее "Богородское"

Фото: пресс-служба галереи

13 февраля в галерее "Богородское" откроется выставка "фильмов категории Б" – интернет-роликов и треш-видеоарта. На выставке представлены как видео известных современных художников, так и ролики, популярные в социальных сетях.

Как сообщается в пресс-релизе галереи, представленные на выставке "Салон кино категории Б" видеоролики – часть жизни и культуры спальных районов. Они популярны среди молодежи и не уступают по ценности новинкам проката.

"B-movies или треш – это продукция, которая существует параллельно большому прокату. Очень часто то, что не удавалось студиям с большими бюджетами, удавалось группе энтузиастов. С развитием интернета стать популярным при помощи видео, собрать команду для создания шедевра стало просто, как никогда. Мы надеемся, что выставка объединит любителей кинематографа и видео-арта и, возможно, позволит одиноким видеомейкерам найти друг друга и сделать вместе что-то большее", - рассказывает один из кураторов выставки Александр Журавлев.

На выставке представлены видеоинсталляции известных московских художников, среди которых Протей Темен и Алексей Рюмин, Петр Кирюша, Роман Мокров, Сергей Рожин, Дмитрий Рязанов и интернет-сообщество "Мультеки".

В рамках выставки будут также составлены плей-листы от кураторов, художников, авторов сообществ социальных сетей, среди которых сообщества "Мультеки", VIDEOSOS, #ПОПУСТИЛИЩЕ ("Вконтакте"). Посетители смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию "мультеков" от автора одноименного сообщества.

Выставка продлится с 13 февраля по 1 марта. Стоимость билетов – 50 рублей. Льготный билет – 20 рублей.