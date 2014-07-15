Инсталляция "Духовная волна" открылась в Ботаническом саду МГУ

Фото: hortus.ru

Инсталляцию "Духовная волна" от японского художника Тетсунори Кавана представляют москвичам в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ.

Для создания инсталляции в Москву привезли более 400-метровых стеблей бамбука особой породы. Порядка недели Тетсунори Кавана и студенты МАРХИ готовили экспозицию, сообщает телеканал "Москва 24".

Тетсунори Кавана - один из основателей "лэнд-арта", особого направления в искусстве, в котором произведение неразрывно связано с ландшафтом.

"Я хотел обратить внимание не на внешние волны, которые находятся на поверхности воды, а на движение воды внутри больших биомасс, вынести на поверхность образ колоссальной водной энергии. Показать людям то, что они не могут почувствовать, живя в большом городе", - рассказал мастер.

По словам художника, создавая свои работы, он не думает об их долговечности. Первостепенно – добиться единства человека и природы.

"Интрига проекта состоит в том, что создается иллюзия прохода человека внутри волны по подводному течению, как это было с библейским пророком Моисеем, перед которым расступилось море", - отметили организаторы проекта.

Инсталляция доступна ежедневно с 10.00 до 22.00. Вход – 200 рублей. Увидеть "Духовную волну" можно до 1 сентября.