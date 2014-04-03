Выставка о путешествиях Николая Гоголя в Италию откроется в Москве

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Выставка "Гоголь. Рим. Из Третьего в Первый", посвященная путешествию писателя в Италию в 1843 году, открывается в Музее Москвы. Экспозиция поделена на две части: дорожное путешествие Николая Васильевича на 13-й версте сумеречного российского тракта и прогулки Гоголя по Риму.

1843-й – самый малоизученный год в жизни русского классика. В этот период Гоголь завершил работу над первым томом "Мертвых душ" и уехал в Италию – поправить здоровье и привести мысли в порядок. За границей писатель начал работать над вторым томом поэмы. Также в Риме он планировал встретиться с французским монахом Лоренцо Сфорца, который обладал даром экзорцизма.

Посетителям выставки представят два восстановленных письма Гоголя и Сфорца. А еще в экспозиции – 25 гравюр в технологии XIX века.

"Атмосферу мистификации поддерживает барочный dub-ambient композитора Игоря Вдовина. Граница между мирами показана в десятиминутном фильме. В экспозиции также представлены предметы эпохи из коллекции Музея Москвы", - отметили организаторы проекта.

Выставка, организованная при поддержке галереи "Победа", будет работать с 9 по 28 апреля.