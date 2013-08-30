Мосгоризбирком запустил сайт о выборах мэра

vybory2013.mosgorizbirkom.ru

Московская городская избирательная комиссия открыла новый сайт о выборах мэра Москвы - vybory2013.mosgorizbirkom.ru. На нем можно познакомиться с биографией всех шести кандидатов, найти избирательный участок и проверить свою фамилию в списках избирателей.

Кроме того, на сайте размещены инструкции о том, как стать наблюдателем и как голосовать на выборах. Пользователи также могут проверить себя на готовность к предстоящему голосованию с помощью специальных тестов, а также узнать о том, в каких городах и странах мира сейчас идут предвыборные кампании.

На новом сайте есть информация об избирательном законодательстве и истории Мосгоризбиркома. Также москвичи могут узнать об истории столичных градоначальников и получить информацию о полномочиях мэра.