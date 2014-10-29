Сегодня в СМИ: "мобильное рабство" и журналисты на выборах

Фото: M24.ru

СМИ ограничат доступ на избирательные участки

Центризбирком предлагает допускать на избирательные участки только штатных сотрудников изданий или тех, кто работает там по договору, пишет газета "Ведомости".

В комиссии считают, что внештатные корреспонденты зачастую выполняют роль наблюдателей за голосованием, более того, они дискредитируют выборы. Сейчас наблюдателей в комиссии могут направлять только непосредственные участники выборов.

Общественные организации, которые лишились такого права еще в 2006 году, считают инициативу ЦИК противоречащей закону "О СМИ", так как она подразумевает фактически разрешительный порядок допуска журналистов к работе на выборах.

В России не будут закрывать больницы без согласия жителей

Закрывать региональные больницы и поликлиники можно будет только с согласия местных жителей и после оценки последствий специальной комиссии. Об этом говорится в законопроекте, который накануне внесли в Госдуму, сообщает "Российская газета".

По мнению авторов инициативы, массовые закрытия медицинских учреждений являются серьезной проблемой. Растет число жалоб на ухудшение качества медпомощи, что граждане напрямую связывают с сокращением численности медицинского персонала.

Законопроект направлен на решение этой проблемы.

Отмена "мобильного рабства" оказалась невостребованной

Услугой сохранения мобильного номера при переходе от одного оператора к другому за последние 9 месяцев воспользовались только 0,4 процента абонентов, сообщают "Ведомости".

Учитывая общемировой опыт, предполагалось, что услугой будет пользоваться около 3 процентов от общего числа абонентов. В таком случае база данных переносимых номеров могла бы работать исключительно за счет мобильных операторов. В нынешних условиях для поддержания работы базы требуется государственное финансирование.

Боевики "Исламского государства" казнили россиянина

Посольство России в Дамаске проверяет информацию о казни российского гражданина в Сирии, сообщает "Коммерсант".

Инженера Сергея Горбунова год назад взяли в плен боевики "Исламского государства". Исламисты хотели обменять его на заключенного из Саудовской Аравии.

Сейчас информацию о гибели россиянина проверяют в посольстве РФ. Официальные лица пока не делали никаких заявлений.