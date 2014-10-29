Сегодня в СМИ: "мобильное рабство" и журналисты на выборах

Фото: M24.ru
СМИ ограничат доступ на избирательные участки
Центризбирком предлагает допускать на избирательные участки только штатных сотрудников изданий или тех, кто работает там по договору, пишет газета "Ведомости".
В комиссии считают, что внештатные корреспонденты зачастую выполняют роль наблюдателей за голосованием, более того, они дискредитируют выборы. Сейчас наблюдателей в комиссии могут направлять только непосредственные участники выборов.
Общественные организации, которые лишились такого права еще в 2006 году, считают инициативу ЦИК противоречащей закону "О СМИ", так как она подразумевает фактически разрешительный порядок допуска журналистов к работе на выборах.
В России не будут закрывать больницы без согласия жителей
Закрывать региональные больницы и поликлиники можно будет только с согласия местных жителей и после оценки последствий специальной комиссии. Об этом говорится в законопроекте, который накануне внесли в Госдуму, сообщает "Российская газета".
По мнению авторов инициативы, массовые закрытия медицинских учреждений являются серьезной проблемой. Растет число жалоб на ухудшение качества медпомощи, что граждане напрямую связывают с сокращением численности медицинского персонала.
Законопроект направлен на решение этой проблемы.
Отмена "мобильного рабства" оказалась невостребованной
Услугой сохранения мобильного номера при переходе от одного оператора к другому за последние 9 месяцев воспользовались только 0,4 процента абонентов, сообщают "Ведомости".
Учитывая общемировой опыт, предполагалось, что услугой будет пользоваться около 3 процентов от общего числа абонентов. В таком случае база данных переносимых номеров могла бы работать исключительно за счет мобильных операторов. В нынешних условиях для поддержания работы базы требуется государственное финансирование.
Боевики "Исламского государства" казнили россиянина
Посольство России в Дамаске проверяет информацию о казни российского гражданина в Сирии, сообщает "Коммерсант".
Инженера Сергея Горбунова год назад взяли в плен боевики "Исламского государства". Исламисты хотели обменять его на заключенного из Саудовской Аравии.
Сейчас информацию о гибели россиянина проверяют в посольстве РФ. Официальные лица пока не делали никаких заявлений.