Посольство США предупреждает о возможных задержках в выдаче виз

Фото: ТАСС/ Александра Мудрац

Посольство США в Москве испытывает технические трудности, которые могут привести к задержкам в выдаче виз, сообщается на официальном сайте ведомства.

Помимо этого, проблемы могут возникнуть при при получении и отправке информации. Несмотря на это, консульский отдел США в Москве работает в обычном режиме. Однако пока там отсутствует возможность принимать оплату по кредитным картам.

В посольстве отметили, что граждане, у которых назначены интервью на студенческую визу или визу по обмену, должны предоставить подтверждение оплаты визового сбора SEVIS. По визовым вопросам можно звонить по телефонам +7-495-745-3388 или 8-800-100-2554.

Напомним, в июле 2014 года у американского посольства уже были технические неполадки с паспортно-визовой системой. Тогда неисправность повлияла на процесс выдачи виз во всем мире.