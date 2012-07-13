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Фестивали

13 июля 2012, 13:05

Фестиваль ретро-автомобилей пройдет в Сокольниках 20-22 июля

винтаж ретро-автомобили фестивали и праздники

В "Сокольниках" проходит Фестиваль коллекционных автомобилей

20-22 июля в старинном московском парке Сокольники состоится «РЕТРО-ФЕСТ» – долгожданное и радостное событие для всех любителей старинных автомобилей, винтажа и антиквариата.

«РЕТРО-ФЕСТ» – это фестиваль крупнейших автоклубов России – большая открытая площадка, на которой в течение трех дней будет выставлено около полутора сотен редчайших автомобилей – культовый Buick Special 1940 года, роскошный Cadillac Deville (1959), легендарный Dodge Charger (1969), целая коллекция раритетных Mercedes-Benz и, разумеется, наши родные и близкие «Победы», 21-е «Волги» и «Москвичи» 1950-60-х годов.

«РЕТРО-ФЕСТ» – это «блошиный рынок» винтажных и антикварных сувениров – уютный павильон с огромной пестрой ярмаркой ретро-безделушек и милых ностальгических мелочей. Мебель, картины, оружие, скульптура, бронза, фарфор, живопись, графика, а также коллекционные предметы, которые в Европе принято называть «automobilia» – автоаксессуары, регалии, значки, фотографии, книги, альбомы, рекламные постеры, модели автомобилей.

Организаторы фестиваля обещают зрителям незабываемое зрелище: роскошные карнавал-парады старинных автомобилей в сопровождении духовых оркестров и костюмированных актеров, показы мод 1930-60-х годов в исполнении очаровательных моделей, викторины и конкурсы для зрителей, танцевальные шоу, а также концерты джазовых, твистовых и рок-н-ролльных групп. Представляющие разные стили и эпохи стимпанкеры, стиляги, фрики, мимы, члены клубов исторических реконструкций будут присутствовать не только на сцене, но и среди публики.

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