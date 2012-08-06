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Улицы

06 августа 2012, 12:40

Скрытые камеры в Подмосковье помогут искать нарушителей чистоты

видеонаблюдение улицы Подмосковье Шойгу

ИТАР-ТАСС

Власти Московской области с помощью скрытых камер намерены искать людей, которые выбрасывают мусор на обочины дорог. С такой идеей ранее выступил губернатор Московской области Сергей Шойгу. В настоящее время выбираются места дислокации оборудования для видеонаблюдения.

Как сообщает Интернет-портал Московской области, пока нарушителей чистоты и порядка в Подмосковье приходится ловить за руку. Часто ими становятся местные жители. При этом они не отрицают своей вины. По их словам, многие вынуждены выбрасывать мусор на дорогу, поскольку в поселениях нет мусорных контейнеров.

Тех, кто попадается на подобных нарушениях, сейчас штрафуют на 2,5 тысячи рублей. На нарушителей составляется протокол, их также заставляют собрать мусор.

Инспекторы намерены проверить работу местных администраций по показаниям жителей. Планируется, что подобные рейды станут регулярными.

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