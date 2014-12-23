Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Свежий воздух

23 декабря 2014, 07:20

Новогодняя ночь в стиле диско пройдет в парке Фили

вечеринки парк Фили лазерное шоу новогодняя ночь свежий воздух

Фото: M24.ru /Татьяна Уханова/

В ночь с 31 декабря на 1 января парк Фили превратится в огромную концертную площадку, новогоднее настроение на которой гостям парка будут создавать звездные исполнители и музыкальные группы.

Новогодняя ночь в парке пройдет под знаком Disco: в программе примет участие выпускник "Фабрики звезд" Пьер Нарцисс, кавер-группа Гвозди, которая будет радовать публику мировыми хитами 80-90-х годов.

Свои музыкальные подарки преподнесут зрителям певицы Юлия Терещенко и Этери Бериашвили.

Кульминацией праздника станет лазерное шоу от победителей Венецианского фестиваля - шоу-группы "Саламандра".

Вечеринка пройдет с 22.00 до 02.00. Вход бесплатный.

Добавим, что посетители Фили смогут посмотреть шоу светографики "Замороженный свет" которое откроет Большой Новогодний Фестиваль.

Сайты по теме

Сюжеты: Бесплатная Москва Новый год – 2015

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать