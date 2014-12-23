Новогодняя ночь в стиле диско пройдет в парке Фили

Фото: M24.ru /Татьяна Уханова/
В ночь с 31 декабря на 1 января парк Фили превратится в огромную концертную площадку, новогоднее настроение на которой гостям парка будут создавать звездные исполнители и музыкальные группы.
Новогодняя ночь в парке пройдет под знаком Disco: в программе примет участие выпускник "Фабрики звезд" Пьер Нарцисс, кавер-группа Гвозди, которая будет радовать публику мировыми хитами 80-90-х годов.
Свои музыкальные подарки преподнесут зрителям певицы Юлия Терещенко и Этери Бериашвили.
Кульминацией праздника станет лазерное шоу от победителей Венецианского фестиваля - шоу-группы "Саламандра".
Вечеринка пройдет с 22.00 до 02.00. Вход бесплатный.
Добавим, что посетители Фили смогут посмотреть шоу светографики "Замороженный свет" которое откроет Большой Новогодний Фестиваль.
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