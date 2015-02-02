Специально для m24.ru: Игорь Рызов о том, как уволить сложного подчиненного

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Эксперт по переговорам Школы бизнеса "Синергия" Игорь Рызов специально для читателей m24.ru проведет 5 февраля мастер-класс на тему "Как уволить сложного подчиненного". Игорь Рызов - единственный специалист в России, прошедший полный очный курс обучения в Camp Negotiation Instinute (USA). Эксперт подготовит слушателей к непростому разговору с кандидатом на сокращение и научит правильно себя вести в этой ситуации.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru в 16.00.